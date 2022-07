86-Jährige klettert über Zaun eines Seniorenheims

Eine 86-Jährige ist in Unterfranken über einen 1,80 Meter hohen Zaun eines Seniorenheims geklettert. Die demente Frau sei körperlich fit und noch „gut zu Fuß“ gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie habe dann einen Spaziergang durch die Gegend in Nordheim vor der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld) gemacht. Die Tochter habe die Suche organisiert und ihre Mutter gefunden. Die Seniorin wurde in das Wohnheim zurückgebracht. Der Vorfall war am Montag.

Pressemitteilungen der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220719-99-76113/2