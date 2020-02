Ein 86 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Miesbach auf einer Allee gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Mann schleuderte in einer Rechtskurve von der Straße, wie die Polizei mitteilte. Der Aufprall war so massiv, dass sich das Auto überschlug. Warum der Senior am Samstag bei Valley von der Kreisstraße abkam, war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei