85-Jähriger stirbt nach Sturz in Straßenbahn

Ein 85-Jähriger ist in einer Würzburger Straßenbahn gestürzt und wenige Tage später gestorben. Es werde noch ermittelt, ob der Tod des Mannes mit dem Sturz zusammenhänge, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann sei schon am vergangenen Donnerstag beim Anfahren einer Straßenbahn gestürzt und habe beim Aussteigen über Schmerzen geklagt. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht und starb dort wenige Tage später.

