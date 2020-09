84-jähriger Pedelecfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Bei einem Unfall mit einer Baumaschine in Mödingen (Landkreis Dillingen an der Donau) ist ein 84 Jahre alter Pedelecfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer eines sogenannten Teleskopladers sei in eine Straße eingebogen und habe den Senior erfasst, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Schaufel erwischte den 84-Jährigen, er stürzte zu Boden. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen. Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache des Vorfalls vom Donnerstag klären.