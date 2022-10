84-Jährige nach Unfall mit Tram schwer verletzt

Eine Tram hat in München den Rollator einer 84-Jährigen erfasst. Die Frau stürzte nach dem Zusammenstoß am Donnerstag und verletzte sich schwer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie sei über einen unbeschrankten Übergang gelaufen.

„Die Tram hat Vorrang“, sagte ein Sprecher. „Aktuell gehen wir davon aus, dass das die Frau nicht beachtet hat und der Tramfahrer nichts falsch gemacht hat.“ Trotzdem werde in alle Richtungen ermittelt. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte 84-Jährige ins Krankenhaus. Der Tramfahrer und die Fahrgäste wurden nicht verletzt.

