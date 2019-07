84-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ein 84 Jahre alter Autofahrer ist in der Oberpfalz mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Ursache für den Unfall sei eine Krankheit des Mannes gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Seine 83 Jahre alte Ehefrau, die neben ihm im Auto saß, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 84-Jährige sei am Sonntag nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle bei Pleystein (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) gestorben.