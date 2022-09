82-jähriger Rollerfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein 82 Jahre alter Rollerfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw bei Gremsdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Montagabend mitteilte, fuhr ein 49 Jahre alter Autofahrer auf der Staatsstraße 2240, als der Senior mit seinem Roller plötzlich gegen das Auto prallte. Der 82-Jährige erlag am Montag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Ein Unfallsachverständiger wurde zur Klärung hinzugerufen. Beide Fahrzeuge waren derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

