82-Jähriger gerät unter Traktorreifen und stirbt

Ein 82 Jahre alter Mann ist in Schwaben von seinem eigenen Traktor überrollt worden und gestorben. Passanten fanden ihn unter dem linken Hinterreifen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Mithilfe eines anderen Traktors konnten sie den Mann befreien, er starb aber noch an der Unfallstelle. Was er vor dem Unfall am Mittwoch getan hatte und wieso er unter den Traktor geraten war, blieb zunächst unklar. Der 82-Jährige ist bereits der vierte Mann binnen weniger Tage, der im Umgang mit einem Traktor zu Tode kam.