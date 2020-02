82-jährige Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

Im Verwaltungsgebäude der Stiftung KBZO in der Sauterleute Straße in Weingarten hat ein Feuer gebrannt. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei, sei das Feuer in einem Schaltschrank des Traforaums enstanden. Nach Angaben der Polizei sei der Alarm um 15.12 Uhr eingegangen.

Die Feuerwehr habe den räumlich begrenzten Brand schon nach kurzer Zeit gelöscht. 60 Schüler und 35 Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand, eine Gefahr habe laut Polizei für sie nicht bestanden.