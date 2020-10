Ein 81-Jähriger ist in Neubeuern (Landkreis Rosenheim) mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gestorben. Der Wagen sei am Samstagmorgen über eine Böschung hinab gestürzt, teilte die Polizei mit. Nachdem er sich mehrmals überschlagen hatte, kam er in einem Maisfeld zum Stehen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft gab ein Gutachten in Auftrag, das die Ursache des Unfalls klären soll.