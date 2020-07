81-Jähriger stirbt nach Badeunglück in der Oberpfalz

Nach einem Unglück beim Schwimmen in der Naab bei Pettendorf in der Oberpfalz ist ein 81 Jahre alter Mann gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, starb der Mann Donnerstag in einem Regensburger Krankenhaus. Tags zuvor war der Senior beim Durchqueren des Flusses bewusstlos geworden, ein 17-Jähriger war ins Wasser gesprungen und hatte den Mann ans Ufer gezogen. Dort hatte er gemeinsam mit einem Krankenpfleger mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen, bevor der Rettungsdienst den 81-Jährigen ins Krankenhaus gebracht hatte.