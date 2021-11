81-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall im Landkreis Rosenheim

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Rosenheim ist am Freitag eine 81 Jahre alte Frau gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte sie mit ihrem Wagen von einer Staatsstraße auf die Bundesstraße 15 bei Rott am Inn abbiegen. Dabei stieß ihr Auto aus noch ungeklärten Gründen mit einem Kleintransporter zusammen. Der Kleintransporter wurde dabei auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der 23 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt.

