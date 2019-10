81-Jähriger stirbt nach Fahrradsturz

Gemünden am Main (dpa/lby)- Nach einem Sturz mit dem Fahrrad ist ein 81-Jähriger in einem Krankenhaus in Unterfranken gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zwei Männer hatten den Senior am Vortag mit Kopfverletzungen in Gemünden am Main(Landkreis Main-Spessart) gefunden und den Rettungsdienst verständigt. Warum der Mann stürzte, war zunächst nicht bekannt.