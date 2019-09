Ein 81 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag in Bamberg mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und anschließend gestorben. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten gingen davon aus, dass der Unfall medizinische Gründe hatte. Die 78-jährige Beifahrerin des Mannes wurde nach der Fahrt in den Straßengraben leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Mitteilung der Polizei