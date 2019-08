80 Kilo getrocknete Schlangen und Fische im Gepäck

80 Kilogramm getrocknete Fische und Schlangen hat die Polizei im Reisegepäck einer Frau entdeckt. Die 39-Jährige war mit dem Bus auf dem Weg von Italien nach Deutschland gewesen, als sie in Lindau am Bodensee kontrolliert wurde, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die Kadaver waren am Samstag in Müllsäcken in drei Taschen verpackt und von Insekten befallen. Die Beamten stellten das unappetitliche Gepäck wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Artenschutzgesetz sicher.

Gegen die Frau bestand zudem ein Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung. Eine Geldstrafe in Höhe von 425 Euro beglich sie vor Ort und setzte ihre Fahrt fort.