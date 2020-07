80-Jähriger kollabiert auf Dach: Von Dachdeckern gerettet

Ein Nachbar und mehrere Dachdecker haben einen 80 Jahre alten Mann nach einem Schwächeanfall von seinem Hausdach gerettet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Senior tags zuvor aus dem Dachfenster auf sein Haus in München gestiegen, um die Dachrinne zu reinigen. Dabei brach er auf dem Dach zusammen. Seine Frau bemerkte, dass er am Schneefanggitter hing, und rief einen Nachbarn zur Hilfe, der den 80-Jährigen durch das Fester festhielt. Kurz darauf eilte weitere Unterstützung herbei: Zufällig am Nachbargebäude beschäftigte Dachdecker hatten den Unfall gesehen, stiegen ebenfalls auf das Gebäude und zogen den Mann zurück in seine Wohnung. Mitarbeiter des mittlerweile eingetroffenen Rettungsdienstes nahmen ihn dort in Empfang und gaben nach einer Untersuchung Entwarnung: Der unverletzte 80-Jährige konnte sich zu Hause erholen.

