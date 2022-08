80-Jähriger fährt über Rot und verletzt Kind schwer

Ein 80-Jähriger ist über Rot gefahren und hat eine Siebenjährige in München schwer verletzt. Die Mutter und ihre Tochter wollten am Montag mit ihren Fahrrädern eine grüne Ampel überqueren, als der Mann das Rotlicht ignorierte und das Kind anfuhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Tochter schlug gegen die Motorhaube und wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Die Mutter blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt.

