80-Jährige stirbt bei Hausbrand

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Oberbayern ist eine 80 Jahre alte Frau gestorben. Ein Nachbar der Bewohnerin sah am Samstagmorgen Rauch aus einem Kellerschacht aufsteigen und rief die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte.

Die Rettungskräfte hätten die 80-jährige alleinige Bewohnerin des Hauses bewusstlos geborgen. Sie sei kurz darauf am Unglücksort gestorben. Weitere Personen seien nicht im Haus gewesen. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Brand- und Todesursache.

