Eine 80 Jahre alte Frau ist beim Brand einer Doppelhaushälfte am Montag in Plattling (Landkreis Deggendorf) ums Leben gekommen. Eine weitere Frau aus der Nachbarschaft habe einen schweren Schock erlitten und müsse behandelt werden, teilte ein Polizeisprecher am Montag in Straubing mit. Die Ursache für das Feuer sei noch nicht ermittelt. Auch die genaue Ursache für den Tod der Seniorin stehe noch nicht fest.

© dpa-infocom, dpa:221114-99-518699/2