80-Jähriger in den Allgäuer Alpen vermisst

Der 80-jährige Karl Jörg war am Dienstag gegen 8 Uhr alleine zu einer Bergtour auf die Trettach aufgebrochen und bislang nicht zurückgekehrt.

Seinen Pkw, ein silberner Skoda Fabia, ließ er am Parkplatz Birgsau zurück. Darin befindet sich ein Parkschein, welcher am Dienstag gegen 7 Uhr am Birgsau-Parkplatz gelöst wurde.

Nachfragen bei umliegenden Krankenhäusern, sowie bei relevanten Berghütten entlang seiner vermutlichen Tourroute zur Trettachspitze, führten zu keinem Ergebnis.

Der Vermisste verfügt über kein Handy. Derzeit suchen die Polizei und die Bergwacht mit Hubschraubern nach dem Mann. Auch am Boden laufen Suchmaßnahmen.

Laut Angaben von Angehörigen ist der Vermisste meist mit einem alten, grünen Herrenrad unterwegs. Dieses Fahrrad hat die Polizei zwischenzeitlich versperrt im Bereich Einödsbach gefunden.

Personenbeschreibung

Der Vermisste ist 1,69 Meter groß, knapp 60 Kilo schwer, drahtig und schlank. Er dürfte eine hellgelbgrüne (neonfarbene) Jacke und einen marineblauen Rucksack mit sich führen. Als Aufschrift befindet sich auf dem Rucksack der Schriftzug „ESK“. Ebenso hat er auffällig rote „Mont-Blanc“ Teleskop´-Bergstöcke bei sich.

Im weiteren Verlauf der Vermisstensuche fand die Oberstdorfer Bergwacht heraus, dass sich der mann bereits im Gipfelbuch an der Trettachspitze eingetragen hatte.

Einstieg in den Ostgrat

Ein Mitarbeiter des nahen Waltenberger Hauses hat den Wanderer ebenfalls anhand eines Fotos zweifelsfrei wiedererkannt. Die Bergwacht weiß außerdem, dass der Vermisste gegen etwa 12.45 Uhr in den Ostgrat eingestiegen ist. Seitdem verliert sich jede Spur.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.