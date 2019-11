80-jähriger Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Pkw

Ein 80 Jahre alter Fußgänger ist nach einem Unfall im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen ums Leben gekommen. Ein Autofahrer wollte in Geiselhöring rückwärts in einen Parkplatz fahren und übersah dabei den Senior, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann wurde beim Zusammenstoß am Donnerstag schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus, wo er später starb.