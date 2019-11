80-Jährige will mit Coca-Bonbons zum Flieger

Die Bonbons in ihrem Handgepäck haben einer 80-Jährigen am Frankfurter Flughafen eine Anzeige eingebracht. Die Bundespolizei entdeckte bei der Sicherheitskontrolle in ihrer Tasche sieben Coca-Bonbons, wie die Beamten am Donnerstag berichteten. Diese enthalten Bestandteile der Coca-Pflanze und fallen damit unter das Betäubungsmittelgesetz.

Die Deutsche befand sich am Mittwoch auf dem Heimweg nach Bolivien. „Sie gab an, dort in den Bergen zu leben und die Coca-Bonbons zur Linderung ihrer Höhenkrankheit zu benötigen“, berichtete eine Sprecherin der Bundespolizei. „Die Reisende wurde samt der ungewöhnlichen Süßigkeit zuständigkeitshalber an Beamte des Hauptzollamts Frankfurt übergeben.“

Der Zoll leitete ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Ihren Flug hat die alte Dame dann doch noch erreicht - wenn auch ohne ihre Bonbons.