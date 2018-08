80-Jährige stirbt beim Baden

Beim Schwimmen im Happinger See bei Rosenheim ist eine 80-Jährige ums Leben gekommen. Badegäste hätten die Frau leblos im Wasser entdeckt und sie ans Ufer gebracht, berichtete am Montag das Polizeipräsidium in Rosenheim. Sie riefen den Rettungsdienst und versuchten, die 80-Jährige wiederzubeleben. Trotz aller Bemühungen sei die Frau aber wenig später am Sonntagabend im Krankenhaus gestorben. Die Todesursache stand zunächst nicht fest. Gesundheitliche Probleme kommen laut Polizei ebenso in Frage wie ein Tod durch Ertrinken.

Pressemitteilung

Happinger See