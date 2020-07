80 Feuerwehrleute haben in Seinsheim (Landkreis Kitzingen) einen brennenden Traktor gelöscht. Wie die Polizei mitteilte, fing am Mittwoch zunächst die Abgasanlage des Traktors Feuer, als ein 58-jähriger Landwirt damit sein Feld bewirtschaften wollte. Daraufhin gerieten der gesamte Traktor und ein Anhänger in Brand. Auch Teile des Feldes standen in Flammen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 120 000 Euro. Der Landwirt blieb bei dem Brand unverletzt.