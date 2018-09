Ein brennender Traktor hat in einer oberbayerischen Werkstatt 80 000 Euro Schaden angerichtet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde bei dem Brand am Montagabend in Warngau (Landkreis Miesbach) niemand verletzt. „Das Feuer konnte durch die örtlichen Feuerwehren sehr rasch abgelöscht werden“, berichtete die Polizei. Warum der Traktor in der Werkstatt in Flammen aufging, war zunächst nicht geklärt. Brandstiftung wird aber ausgeschlossen.

Pressemitteilung