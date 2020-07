Ein 79-jähriger Fahrradfahrer ist an einem Bahnübergang in der Oberpfalz von einem Zug erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Offenbar habe der Mann weder das akustische Warnsignal noch die Blinklichter wahrgenommen, berichtete die Polizei am Sonntag. Andere Radfahrer hatten demnach vor dem Unfall am frühen Sonntagnachmittag noch vergeblich versucht, den Mann beim Überqueren der Gleise in Pentling (Landkreis Regensburg) vor dem Zug zu warnen.