79-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall

Eine 79 Jahre alte Frau ist am Donnerstag nach einem Zusammenstoß bei Wegscheid (Landkreis Passau) ums Leben gekommen. Sie war mit ihrem Auto an einer Kreuzung beim Abbiegen mit dem Wagen eines 37-Jährigen Österreichers zusammengeprallt. Der Mann sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag in Passau mit. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik im österreichischen Rohrbach geflogen worden. An beiden Fahrzeugen sei Totalschaden entstanden.

Mitteilung Polizei

