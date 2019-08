Ein Senior ist mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der 79-Jährige war zusammen mit seiner Frau in der Gemeinde Ahorntal im Landkreis Bayreuth unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Warum er am Montagabend von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Ein Notarzt konnte nichts mehr für ihn tun. Seine schwer verletzte Frau kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei