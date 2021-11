Bei einem Unfall auf einem landwirtschaftlichen Weg im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld ist ein 78-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war nach Polizeiangaben vom Donnerstag mit seinem Auto bei Trappstadt aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Strommast geprallt. Er wurde demnach bei dem Unfall am Mittwochnachmittag so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

