Ein 78 Jahre alter Radfahrer ist beim Zusammenprall mit einem Auto im mittelfränkischen Hersbruck tödlich verletzt worden. Er sei am Montagabend unvermittelt aus einer Nebenstraße gekommen und habe vermutlich das vorfahrtsberechtigte Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Beim Unfall wurde der Senior so schwer verletzt, dass er trotz der Reanimationsmaßnahmen eines Notarztes starb. Am Steuer des Wagens saß eine 61-Jährige.

