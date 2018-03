Bei einem Wohnungsbrand in Neudrossenfeld (Landkreis Kulmbach) ist eine 78-Jährige ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bemerkte ein Nachbar die starke Rauchentwicklung aus dem Wohnhaus und verständigte den Notruf. Als die Einsatzkräfte anrückten, um den Brand zu löschen, fanden sie die leblose Seniorin in ihrem Schlafzimmer. Die Ursache des Brandes ist nach Angaben der Polizei bisher noch unklar.