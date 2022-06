77-Jähriger stirbt nach Baden in Baggersee

Ein 77-Jähriger ist nach einem Badeunfall in Oberbayern gestorben. Der Mann war am Samstag mit seiner Ehefrau an einem Baggersee in Raisting (Landkreis Weilheim-Schongau), wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Schwimmen sei der 77-Jährige plötzlich untergegangen. Zwei 13-Jährige, die mit einem Stand-Up-Board unterwegs waren, tauchten nach dem Mann und holten ihn mit dem Bord aus dem Wasser. Trotz Reanimation verstarb er später im Krankenhaus.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220626-99-804688/2