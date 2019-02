77-Jähriger fährt in Tankstelle und stirbt

Ein 77-Jähriger ist in Regensburg mit seinem Auto gegen eine Tankstelle geprallt und an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann kam nach Polizeiangaben vom Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab, stieß mit seinem Fahrzeug gegen eine Preisanzeige, mehrere Staubsauger und einen Ampelmast. Mit schweren Verletzungen kam der Senior am Dienstag in ein Krankenhaus, in dem er wenige Stunden später starb. Die Einrichtung der Tankstelle wurde durch den Zusammenstoß teils stark beschädigt.