760 Jahre alter jüdischer Grabstein in Rothenburg gefunden

In Rothenburg ob der Tauber ist ein 760 Jahre alter jüdischer Grabstein gefunden worden. Laut Inschrift stammt er aus dem Jahre 1262 und dürfte damit zumindest eines der ältesten materiellen Zeugnisse der jüdischen Kultur in Rothenburg sein, wie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege am Donnerstag mitteilte. Der Inschrift zufolge wurde der Grabstein von einem Jakob für seine Tochter Channah errichtet.

Der älteste schriftliche Beleg einer jüdischen Kultur in der mittelfränkischen Stadt stammt aus dem Jahr 1180. Damals erlebte Rothenburg nach eigenen Angaben eine Blüte jüdischer Kultur. 1520 wurden die Juden vollständig vertrieben, erst 350 Jahre später siedelten sie sich demnach wieder an.

