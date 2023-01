76-Jähriger tot in Wohnung gefunden: Hinweise auf Tötung

Ein 76-Jähriger ist tot in seiner Münchner Wohnung gefunden worden - erste Hinweise deuten auf eine Tötung hin. Ein besorgter Bekannter wählte am Freitag den Notruf, da er den Senior seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mehrere Beamte betraten daraufhin die Wohnung und fanden den Senior. Polizeiaussagen nach ist er vermutlich bereits seit mehreren Tagen oder Wochen tot.

Erste Hinweise deuteten auf eine vorsätzliche Tötung hin. Die Ermittler sicherten am Tatort Spuren. Der Körper wurde bereits von Rechtsmediziner untersucht. Mehr Details nannte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.

