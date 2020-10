Ein 76-Jähriger ist in München nach einem Zusammenprall mit einem Auto gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verstarb der Mann am Sonntag in einem Krankenhaus. Er hatte am Freitagabend an einer Bushaltestelle im Stadtteil Großhadern die Straße betreten und wurde vom Auto eines 42-Jährigen gerammt. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.

