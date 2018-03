750 000 Euro Schaden bei Brand von Lagerhalle

Beim Brand einer Lagerhalle für Hackschnitzel in Ringelai (Kreis Freyung-Passau) ist ein Schaden in Höhe von rund 750 000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Mittwoch niemand, wie die Polizei mitteilte. In Halle befand sich neben den Hackschnitzeln auch ein Traktor. Das Gebäude brannte komplett nieder. Die Brandursache war zunächst unklar. Bereits am Tag zuvor brannte es den Angaben nach in der Halle aufgrund eines technischen Defekts. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Kripo ermittelt.