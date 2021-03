75 Jahre Lotto: 1033 Millionäre, 20 Milliarden Euro Gewinne

Jackpot und Jubelschreie: Lotto Bayern feiert am Freitag 75-jähriges Bestehen. „75 Jahre Staatliche Lotterieverwaltung in Bayern bedeutet: Insgesamt 20 Milliarden Euro an Gewinnen, über 1000 neue Millionäre und Einzelgewinne bis zu 90 Millionen Euro“, sagte Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) im Vorfeld des Jubiläums.

Die staatliche Einrichtung besteht bereits seit 12. März 1946: Wegen des Wohnraummangels nach dem Zweiten Weltkrieg veranstaltete man für die Menschen in Bayern die sogenannte Wiederaufbau-Lotterie. „Für 50 Pfennig konnten sie ein Los erwerben mit einer Chance auf einen Hauptgewinn in Höhe von bis zu 1000 Mark oder auf Sachpreise im Wert von bis zu 5000 Mark“, schreibt die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung, deren Name anlässlich des 75-jährigen Bestehens geändert wurde. Zuvor hieß das Unternehmen Staatliche Lotterieverwaltung. Doch seit 2019 sind die neun bayerischen Spielbanken ebenfalls Teil von Lotto Bayern.

Als eines der ersten staatlichen Lotterieunternehmen in Deutschland bot Lotto Bayern ab 1955 das bekannte „Lotto 6aus49“ an. Die erste Losfee der Lotto-Ziehung in München war das Waisenmädchen Erika mit den Zahlen 6, 18, 22, 29, 37, 44.

Im Freistaat gibt es aktuell rund 3500 Annahmestellen und etwa 15 000 Mitarbeiter. Im Juli 2021 soll es anlässlich des Jubiläums eine limitierte Sonderedition des Bayernloses im historischen Design geben.

