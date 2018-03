75-Jähriger bricht in Eis auf Altmühlsee ein und stirbt

Ein 75-Jähriger ist auf einem mittelfränkischen See im Eis eingebrochen und gestorben. Taucher bargen den Leichnam des Mannes am Sonntag aus dem Altmühlsee bei Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen), wie die Polizei mitteilte. Spaziergänger hatten am Vortag Hilferufe gehört und die Retter verständigt. Deren Suche mit Booten und einem Hubschrauber blieb am Samstagnachmittag allerdings erfolglos. Hoffnung, dass der Mann noch lebt, gab es bereits am Abend kaum mehr. Mit Einbruch der Dunkelheit brachen die Retter die Suche ab.

Am Sonntag rückten sie erneut mit großem Aufgebot zur Suche an. Als hilfreich erwiesen sich dabei Sonaraufnahmen - am Vortag gesammelte Schallsignale. Die Einsatzkräfte orteten eine mutmaßliche Leiche im Wasser und fanden schließlich den leblosen Körper unweit der Unglücksstelle.

Der Tote kam der Polizei zufolge aus Brühl in Baden-Württemberg und war Gast auf einem Campingplatz unweit des Sees gewesen. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf, ging aber nach der Aufnahme von Zeugenaussagen davon aus, dass es sich um einen Unfall handelte.

Beim Versuch, zur etwa hundert Meter vom Ufer entfernten Einbruchstelle zu gelangen, war am Samstag auch ein Ersthelfer der freiwilligen Feuerwehr in Gefahr geraten. Der 20-Jährige brach ebenfalls ins Eis ein, konnte aber wieder aus dem Wasser gezogen werden. Er kam mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus.

Rettungskräfte im Freistaat warnten angesichts steigender Temperaturen am Wochenende vor dem Betreten der Eisschichten auf Gewässern.

Pressemitteilung Polizei