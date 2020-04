Ein Fahrradfahrer ist in Oberfranken von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Der Wagen sei nach rechts abgebogen und habe dabei den 74-Jährigen unter einem Reifen eingeklemmt, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Der Mann starb nach dem Unfall am Nachmittag noch an der Unfallstelle in Bayreuth.