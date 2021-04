73-Jähriger wird in Baugrube verschüttet: Schwer verletzt

Bei Arbeiten in einer Baugrube ist ein 73-Jähriger im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg verschüttet und schwer verletzt worden. Der Mann wurde am Donnerstagvormittag durch den Einsturz einer Wand in vier Metern Tiefe vollständig bedeckt, teilte die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg mit. Er konnte nach dem Vorfall in Waldaschaff durch einen Kollegen und die Feuerwehr mit der Hand freigegraben werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

