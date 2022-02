Bei einem Autounfall in Oberfranken ist ein 73-jähriger Mann gestorben. Der Senior war am Samstag in Baunach (Landkreis Bamberg) von der Fahrbahn abgekommen, in einen Graben gefahren und gegen einen Wasserdurchlass geprallt, wie die Polizei mitteilte. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:220205-99-986441/2

