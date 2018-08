73-jähriger Urlauber stirbt beim Wandern

Ein 73 Jahre alter Urlauber ist beim Wandern am Wörner (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) 230 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der Mann aus Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen war alleine unterwegs und stolperte offenbar beim Abstieg zurück ins Tal, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Wanderer brach am Mittwochvormittag zu seinem Ausflug auf und schickte am Nachmittag seiner Frau eine Nachricht vom Gipfel. Als ihr Ehemann am späten Abend nicht in die gemeinsame Unterkunft in Mittenwald zurückkehrte, meldete sie ihn als vermisst.

Die Suchmaßnahmen von Polizei und Bergwacht wurden in der Nacht erfolglos abgebrochen. Am Mittwochvormittag fand die Besatzung eines Rettungshubschraubers den leblosen Mann in einer Bergwand auf rund 2150 Höhenmetern und bargen ihn.