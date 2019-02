73-jähriger Rollstuhlfahrer von Auto erfasst und getötet

Ein 73 Jahre alter Rollstuhlfahrer ist auf einer Kreisstraße im Landkreis Ebersberg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Eine 19-jährige Autofahrerin sei von hinten auf den Senior aufgefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Aufgrund seiner schweren Verletzungen starb der Mann starb am Sonntagnachmittag noch am Unfallort. Warum die junge Frau den 73-Jährigen mit ihrem Auto erfasste, ist laut Polizei bislang noch unklar. Ein Gutachter soll die Polizei bei der Ermittlung unterstützen.