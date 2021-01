72-Jähriger wird in Oberbayern von Zug überfahren

Am Bahnhof Puchheim im oberbayerischen Landkreis Fürstenfeldbruck ist ein 72 Jahre alter Mann von einem Zug erfasst und getötet worden. Er sei mit einer Krücke den Bahnsteig entlang gegangen und über die Bahnsteigkante ins Gleisbett gestürzt, als gerade ein Regionalzug vorfuhr, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann starb am Montag noch an der Stelle des Unglücks. Warum der 72-Jährige stürzte, war zunächst unklar. Man gehe aber von einem Unfall aus, sagte ein Polizeisprecher.

Pressemitteilung der Polizei