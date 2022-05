72-Jähriger von Zug erfasst und gestorben

Einen Tag nachdem er in Garmisch-Partenkirchen von einem Regionalzug erfasst worden war, ist ein 72-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, hatte der Mann am Montagnachmittag den Gleisbereich betreten, wo ihn der Zug trotz Schnellbremsung erfasste. Dabei wurden auch zwei der mehr als 100 Fahrgäste leicht verletzt, der Lokführer erlitt einen Schock. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Kripo Weilheim.

© dpa-infocom, dpa:220518-99-333869/2