72-Jährige dealt mit Drogen

Weil sie in ihrer Wohnung Drogen verkaufte, ist eine Rentnerin aus München zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten zur Bewährung verurteilt worden. Nach Angaben des Münchner Amtsgerichts vom Montag hatte die 72-Jährige zugegeben, zwischen dem 1. Juni 2016 und dem 24. Juni 2017 in mindestens 24 Fällen jeweils 1 Gramm Marihuana zum Preis von 15 Euro verkauft zu haben. Sie selbst habe dafür 10 Euro bezahlt. Ein Drittel der Drogen, die Ermittler in der Wohnung der Seniorin entdeckt hatten, habe sie verkaufen wollen. Der Rest sei für den Eigenkonsum bestimmt gewesen.

Sie habe täglich etwa 1 bis 2 Gramm Marihuana konsumiert, um damit ihre Appetitlosigkeit zu therapieren. Das Urteil fiel bereits im März und ist rechtskräftig.