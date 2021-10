71-Jähriger stirbt bei Baumfällarbeiten

Ein 71 Jahre alter Mann ist bei Baumfällarbeiten in Schwarzach im Kreis Straubing-Bogen tödlich verletzt worden. Der Mann sei noch am Unfallort durch Rettungskräfte wiederbelebt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Im Krankenhaus sei er dann aber gestorben. Wie genau sich der Unfall am Montagvormittag in einem Waldstück zutrug, war zunächst noch unklar. Ob der Mann etwa von einem Baumstamm erschlagen wurde, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin.

