71-Jähriger stirbt durch herabfallende Stahlwelle

Durch eine herabfallende Stahlwelle ist ein 71-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in Niederbayern tödlich verletzt worden. Der Mann habe die Stahlwelle mit einem Rollkran bewegen wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Kran kippte aus unbekannter Ursache um und die Last fiel auf den 71-Jährigen. Er wurde am späten Dienstagabend tot auf dem Betriebsgelände in Zwiesel (Landkreis Regen) gefunden.

Mitteilung der Polizei