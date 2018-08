In der bayerischen Gastronomie haben 7000 Flüchtlinge einen Job gefunden. Davon seien 500 in Ausbildung, sagte die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, Angela Inselkammer, der in Würzburg erscheinenden „Main Post“ (Donnerstag). Das Problem sei, dass die Menschen, die als Asylbewerber nach Deutschland gekommen seien, keine Anerkennung bekämen. Inselkammer forderte deswegen ein Einwanderungsgesetz.